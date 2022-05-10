Гендиректор «Боруссии»: «Мы играем 113 лет, 111 из них – без Холанда. Если он уйдет, мы с вероятностью 100% найдем нового игрока»

Генеральный директор «Боруссии» высказался о возможном уходе Эрлинга Холанда.
Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в «Манчестер Сити».
«Мы здесь играем в футбол уже 113 лет, и 111 из них мы провели без Эрлинга Холанда.
У нас был Роберт Левандовски, он покинул нас в 2014 году, и мы продолжали играть в 2015, 2016, 2017 годах и по сей день.
Каждый может быть уверен: если Эрлинг покинет нас, мы с вероятностью 100% найдем нового игрока», – сказал Ханс-Йоаким Ватцке.
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