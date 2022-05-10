Рекордсмен НХЛ по количеству матчей Марло завершил карьеру

Патрик Марло объявил о завершении карьеры.

Нападающий провел 23 сезона в НХЛ.

В апреле 2021 года он побил рекорд лиги по количеству матчей в регулярных чемпионатах, принадлежавший Горди Хоу.

Марло не играл в сезоне-2021/22.

Всего он сыграл 1779 матчей и набрал 1197 (566+631) очков в НХЛ.

Нападающий провел 21 из 23 сезонов в . В форвард также играл за и .

42-летний Марло – двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014) и чемпион мира (2003) в составе сборной Канады.