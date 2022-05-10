Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы», «Ман Сити» и «Вулверхэмптон» сыграют в среду

в гостях сыграет с «Астон Виллой» в перенесенном матче АПЛ.

В среду на выезде встретится с «Лидсом», сразится с «Вулверхэмптоном».

В четверг примет .

Перенесенные матчи

33-й тур

30-й тур

21-й тур

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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