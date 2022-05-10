Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы», «Ман Сити» и «Вулверхэмптон» сыграют в среду

«Ливерпуль» в гостях сыграет с «Астон Виллой» в перенесенном матче АПЛ.
В среду «Челси» на выезде встретится с «Лидсом», «Манчестер Сити» сразится с «Вулверхэмптоном».
В четверг «Тоттенхэм» примет «Арсенал».
Перенесенные матчи
33-й тур
- Дата проведения
- 10 мая, 22.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 11 мая, 21.30, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 11 мая, 22.15, «Молине Стэдиум»
30-й тур
- Дата проведения
- 11 мая, 21.45, «Викарэдж Роуд»
21-й тур
- Дата проведения
- 11 мая, 21.45, «Кинг Пауэр»
22-й тур
- Дата проведения
- 12 мая, 21.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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