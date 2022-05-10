Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы», «Ман Сити» и «Вулверхэмптон» сыграют в среду

Теги Челси Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Лидс Вулверхэмптон Норвич Сити Лестер Футбол

«Ливерпуль» в гостях сыграет с «Астон Виллой» в перенесенном матче АПЛ.

В среду «Челси» на выезде встретится с «Лидсом», «Манчестер Сити» сразится с «Вулверхэмптоном».

В четверг «Тоттенхэм» примет «Арсенал».

Чемпионат Англии

Перенесенные матчи

33-й тур

Астон Вилла – Ливерпуль
Дата проведения
10 мая, 22.00, «Вилла Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

Лидс – Челси
Дата проведения
11 мая, 21.30, «Элланд Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Манчестер Сити
Дата проведения
11 мая, 22.15, «Молине Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

30-й тур

Уотфорд – Эвертон
Дата проведения
11 мая, 21.45, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

21-й тур

Лестер – Норвич
Дата проведения
11 мая, 21.45, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

22-й тур

Тоттенхэм – Арсенал
Дата проведения
12 мая, 21.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные