Холанд обойдется «Ман Сити» почти в 250 млн евро, включая зарплату. Комиссия агентам – 50 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы агенты Эрлинг Холанд деньги Футбол

Стало известно, сколько «Манчестер Сити» потратит на Эрлинга Холанда.

Как утверждает The Telegraph, английскому клубу трансфер обойдется в 213 млн фунтов (248,5 млн евро).

«Ман Сити» активирует опцию выкупа норвежца у дортмундской «Боруссии» за 75 млн евро (64 млн фунтов).

По 5-летнему контракту форвард заработает 107 млн фунтов (в эту сумму включен подписной бонус). Представители и агенты футболиста получат до 50 млн евро (42 млн фунтов).

В понедельник с разрешения «Дортмунда» Холанд в присутствии врачей «Манчестер Сити» прошел медосмотр в Брюсселе. Как ожидается, он будет присутствовать на сегодняшней тренировке «Боруссии» и сыграет против «Герты» в заключительном туре Бундеслиги.

В этом сезоне форвард забил 28 голов и отдал 7 передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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