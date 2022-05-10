💣 Холанд переходит в «Ман Сити». Клуб объявил о договоренности с «Боруссией»

станет игроком .

«Манчестер Сити» объявил, что клуб достиг принципиальной договоренности с дортмундской «Боруссией» о переходе нападающего 1 июля 2022 года.

Трансфер Холанда в команду тренера Пепа Гвардиолы по-прежнему зависит от окончательного согласования клубом условий с игроком.

Сообщалось, что «горожане» выплатят Дортмунд отступные за нападающего – 75 миллионов евро, а Эрлинг в Англии будет получать 350 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы.

Утверждалось также, что Холанд обойдется «Ман Сити» почти в 250 млн евро, включая зарплату. Комиссия агентам – 50 млн евро.

Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020-го. За два с половиной сезона он забил за немецкий клуб 85 голов в 88 матчах и отдал 23 результативных паса. Его подробная статистика доступна здесь.

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