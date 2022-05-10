НБА. Плей-офф. «Майами» сыграет с «Филадельфией», «Финикс» примет «Даллас»

Во вторник, 10 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Майами» без Кайла Лаури постарается выйти вперед в противостоянии с «Филадельфией» Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена. Победитель регулярного чемпионата «Финикс» примет «Даллас» Луки Дончича.
НБА
Второй раунд
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 11 мая, 02.30, «FTX Arena»
Счет в серии – 2-2
- Дата проведения
- 11 мая, 05.00, «Footprint Center»
Счет в серии – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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