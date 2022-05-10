НБА. Плей-офф. «Майами» сыграет с «Филадельфией», «Финикс» примет «Даллас»

Во вторник, 10 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

без постарается выйти вперед в противостоянии с «Филадельфией» и . Победитель регулярного чемпионата «Финикс» примет Луки Дончича.

НБА

Второй раунд

Четвертые матчи

Счет в серии – 2-2

Счет в серии – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Финикс» не выдерживает удары судьбы. 2-2 в серии с «Далласом»

Великий Джон Вуден должен был служить на авианосце «Франклин». Он избежал смерти чудом, вместо него погиб его однокашник

Главная серия в жизни Луки Дончича. Сможет ли он снять проклятие «Финикса»?

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев