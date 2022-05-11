Тарасенко сделал хет-трик в пятом матче серии против «Миннесоты». Он забросил 3 шайбы подряд в 3-м периоде

сделал хет-трик в пятом матче серии с «Миннесотой».

обыграл «Уайлд» (5:2) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-2).

Россиянин забросил 3 шайбы подряд в третьем периоде, оформив натуральный хет-трик. Первые две шайбы в начале 20-минутки он забросил с интервалом в 1 минуту 28 секунд. Его признали первой звездой встречи.

Матч с 3 шайбами стал для него вторым в розыгрышах Кубка Стэнли. В 2015 году нападающий также отличился в игре против «Миннесоты».

Таким образом, он повторил клубный рекорд по числу хет-триков в плей-офф. Теперь форвард делит его с Фрэнком Сент-Марселем и Джейденом Шварцем.

В активе Тарасенко стало 5 (4+1) очков в 5 матчах серии.

Сегодня Владимир (17:07, 1:49 – в большинстве, «+3») нанес 5 бросков в створ ворот и сделал 1 блок.