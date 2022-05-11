«Ливерпуль» догнал «Ман Сити» в таблице АПЛ, но у команды Гвардиолы игра в запасе – с «Вулвс»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Вулверхэмптон Пеп Гвардиола Футбол

«Ливерпуль» продолжает чемпионскую гонку с «Манчестер Сити» в АПЛ.

Команда тренера Юргена Клоппа обыграла «Астон Виллу» (2:1) в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии.

Это позволило мерсисайдцам догнать «Манчестер Сити» по очкам в турнирной таблице – у клубов по 86 баллов. Но «горожане» сейчас идут первыми благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Более того, у команды тренеры Пепа Гвардиола есть матч в запасе.

11 мая «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Вулверхэмптоном».

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