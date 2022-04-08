«Барсу» остановил «Айнтрахт», у «Матч ТВ» не отберут еврокубки, «ПСЖ» дает Мбаппе 150 млн, «Металлург» повел в серии, Руни задел Роналду и другие новости

1. «Барселона» неожиданно не смогла обыграть «Айнтрахт» в Лиге Европы – и пропустила первой, и пенальти в свои ворота чудом не получила. Впрочем, серия без поражений у каталонцев растянулась уже на 14 матчей.

«Лейпциг» Тедеско и «Аталанта» Миранчука победителя также не выявили – 1:1. Все результаты дня в ЛЕ – здесь.

2. В Лиге конференций «Буде-Глимт» в третий раз за сезон обыграл «Рому» Жозе Моуринью. Остальные результаты ищите по ссылке.

3. Российские болельщики увидят решающие матчи еврокубков – УЕФА не отберет трансляции у «Матч ТВ». А вот с Кубком Англии приходится прощаться.

4. «ПСЖ» по-прежнему намерен убедить Мбаппе остаться зарплатой 150 млн евро за два сезона. В Париже ждут и Зидана, что также может повлиять на будущее Килиана, а новым спортивным директором может стать Мончи.

5. «Металлург» обыграл «Трактор» (2:1) и повел в финальной серии Востока Кубка Гагарина. Автор победной шайбы Голдобин догнал лидеров в списке бомбардиров.

6. Роналду назвал завистниками Каррагера и Руни за критику. Уэйн ответил, что Кришу действительно завидуют все... кроме Лионеля Месси.

7. УЕФА изменил правила ФФП: они стали чуть мягче, а санкции – оперативнее и разнообразнее.

8. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» (3:0), Шестеркин сыграл на ноль, Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне. «Каролина» победила «Баффало» (5:3) и вышла в плей-офф, у Свечникова 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

9. Der Spiegel не отпускает «Ман Сити»: раскопали, что клуб получал выплаты от правительственных структур ОАЭ, а в 2013 году нарушил правила ФИФА, заплатив «Малаге» 360 тысяч евро за трансфер 14-летнего футболиста.

10. Организаторы ЧМ-2022 в Катаре признали факт эксплуатации рабочих подрядчиками. Согласно отчету Amnesty International, у некоторых была 84-часовая рабочая неделя без выходных, а жить приходилось в 10-местных комнатах.

11. НБА. «Милуоки» обыграл «Бостон», 49 очков Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио» и другие результаты.

12. Disney планирует купить UFC. Сумма сделки может составить 4,3 млрд долларов.

Цитаты дня

Иоланда Чен: «Без футбола нам никак не обойтись, это болезнь нашего общества. Кокорин, Мамаев, Дзюба – сколько эмоций футболисты дарят»

Зиньковский о трансфере из РПЛ: «Не понимаю, зачем срываться в условную Бельгию. Чтобы была Европа ради Европы? Хочется же играть против «МЮ»

Никита Мазепин: «Отстранения российских спортсменов – культура отмены страны»

Икер Касильяс: «Бензема – Человек-паук, твоя бабушка, президент США, ангел-хранитель. Он бог!»