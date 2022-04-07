Икер Касильяс: «Бензема – Человек-паук, твоя бабушка, президент США, ангел-хранитель. Он бог!»

пришел в восторг от игры .

Французский форвард сделал хет-трик за «Реал» в матче 1/4 финала с «Челси» (3:1).

«Карим – Человек-паук. Карим – Росомаха. Карим – швейцар в доме. Карим – твой лучший друг. Карим – твоя бабушка. Карим – президент США.

Карим – инструктор, с которым ты прыгаешь с парашютом. Карим – твой ангел-хранитель. Карим – это бог!» – написал бывший вратарь «Реала» в твиттере.

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