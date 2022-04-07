«Манчестер Сити» получал выплаты от правительственных структур ОАЭ

Правительство ОАЭ финансировало .

Der Spiegel выпустил новое расследование о деятельности английского клуба. В частности, в нем говорится о том, что компания Abu Dhabi United Group Investment & Development (ADUG), принадлежащая шейху Мансуру, имеет отношение к властям ОАЭ.

ADUG была официальным владельцем «Сити» с 2008 по прошлый год, когда команда была передана другой компании, принадлежащей Мансуру. Официальные лица ОАЭ постоянно настаивали на том, что ADUG является частной компанией, а присутствие Мансура в правлении английской команды является результатом его частной инвестиции.

В своих показаниях перед CAS представитель Министерства финансов заявил, что ADUG никак не связана с правительством ОАЭ или эмиратом Абу-Даби.

Однако исследование документов Football Leaks показало, что выплаты ADUG клубу были одобрены государственным ведомством. Согласно внутренним документам, Управление по делам исполнительной власти (EAA) управляет счетами компании.

Халдун Аль-Мубарак, фактический премьер-министр эмирата Абу-Даби, является главой государственного инвестиционного фонда, а также председателем правления «Манчестер Сити». Вероятно, именно с его одобрения был запущен этот денежный поток.

«Манчестер Сити» отправлял запросы на оплату агентских комиссий главному юрисконсульту EAA, а счет, предназначавшийся компании-спонсору Etisalat, клуб отправил Омару Аваду, финансовому директору правительственной организации.

«Омар работает в EAA и очень важен и полезен в содействии управлению финансами города», – написал Саймон Пирс, член правления клуба, коллеге в январе 2014 года.