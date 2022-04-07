НБА. «Милуоки» примет «Бостон», «Денвер» встретится с «Мемфисом» и другие матчи

В четверг, 7 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
«Милуоки» примет на своей арене «Бостон», «Денвер» встретится дома с «Мемфисом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 8 апреля, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 8 апреля, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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