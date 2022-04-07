«ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 млн евро за два сезона, «Реал» давал 30 млн в год. Килиан хочет, чтобы «Мадрид» увеличил предложение

выбирает между «ПСЖ» и «Реалом».

По данным журналиста , французский клуб готов заплатить 23-летнему форварду 150 млн евро за два сезона. На фоне этого Мбаппе хочет, чтобы «Реал» увеличил свое предложение. Мадридский клуб давал ему около 30 млн евро в год.

Переход в мадридский клуб по-прежнему остается предпочтительным вариантом для Мбаппе. В борьбе за него участвуют только «Реал» и «ПСЖ».

В этом сезоне 23-летний форвард забил 28 голов и отдал 17 передач в 38 матчах за во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Мбаппе больше года переходит в «Реал». Но позиции клубов и игрока менялись несколько раз – теперь снова ничего не ясно