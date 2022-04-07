Зиньковский о трансфере из РПЛ: «Не понимаю, зачем срываться в условную Бельгию. Чтобы была Европа ради Европы? Хочется же играть против «МЮ»

выразил отношение к трансферу в европейский клуб.

– Как ты оцениваешь шансы на европейскую карьеру, учитывая последние события?

– Очевидно, что уехать будет еще сложнее. Хотя наших топ-игроков, думаю, заберут. Ну, не должно влиять то, что происходит, на спортсменов.

Поэтому того же Пиняева или Захаряна, надеюсь, подпишут в Европу, чтобы ребята развивались. А вот насчет меня… Ну, посмотрим.

– Почему ты почти не веришь, что тебя позовут в Европу?

– Шанс поехать в какую-нибудь Сегунду или Голландию, может, у меня будет. Но хочется же играть против «Манчестер Юнайтед»! Ха-ха!

– Многие наши футболисты хотят играть за «Манчестер Юнайтед». А клубы ниже даже не рассматривают.

– Мы же говорим о реальных вещах. Просто я не очень понимаю, [зачем] срываться в условную Бельгию. Чтобы была Европа ради Европы? Не знаю… Не вижу в этом смысла.

– Допустим, будет вариант с середняком из АПЛ или Серии А, но по зарплате – в 1,5 раза меньше, чем предложат «Зенит» со «Спартаком». Что ты выберешь?

– Мне недавно девушка такой же вопрос задала. Было бы мне 23 года – я бы уже бронировал билеты в Европу! А так… Если летом хотя бы одно предложение поступит, я обдумаю. А когда ничего нет, то и думать об этом нет смысла, – сказал полузащитник .