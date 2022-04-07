Руни о словах Роналду: «Все игроки, кроме Месси, завидуют Криштиану»

отреагировал на слова Криштиану Роналду, назвавшего его завистником.

Ранее бывший нападающий заявил, что португалец «уже не тот игрок, каким был в прежние годы».

Роналду назвал Руни и Джейми Каррагера завистниками, оставив комментарий под фотографией, которую выложил Уэйн.

«Я увидел это утром.

Я бы сказал, что, наверное, нет футболиста, который бы не завидовал . Его карьера, трофеи, которые он выиграл, деньги, которые он заработал... его пресс!

Все игроки, кроме , завидуют Криштиану», – сказал Руни.