Руни о словах Роналду: «Все игроки, кроме Месси, завидуют Криштиану»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни премьер-лига Англия Лионель Месси Футбол

Уэйн Руни отреагировал на слова Криштиану Роналду, назвавшего его завистником.

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» заявил, что португалец «уже не тот игрок, каким был в прежние годы».

Роналду назвал Руни и Джейми Каррагера завистниками, оставив комментарий под фотографией, которую выложил Уэйн. 

«Я увидел это утром.

Я бы сказал, что, наверное, нет футболиста, который бы не завидовал Криштиану Роналду. Его карьера, трофеи, которые он выиграл, деньги, которые он заработал... его пресс!

Все игроки, кроме Лионеля Месси, завидуют Криштиану», – сказал Руни.

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