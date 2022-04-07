«Матч ТВ» не будет показывать Кубок Англии в этом сезоне: «Предоставив сигнал, правообладатели нарушат санкции Великобритании»

«Матч ТВ» больше не будет показывать Кубок Англии.
«К сожалению, в этом сезоне мы больше не сможем показывать на наших каналах Кубок Англии.
Предоставив сигнал для передачи «Матч ТВ», правообладатели нарушат санкционное законодательство Великобритании», – написал в телеграм-канале генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
Ранее АПЛ расторгла контракт с Okko о показе матчей лиги в России.
Напомним, в полуфиналах Кубка Англии «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити», а «Челси» встретится с «Кристал Пэлас». Матчи запланированы на 16 и 17 апреля.
Где теперь смотреть спорт? Чего нас уже лишили, а что осталось в доступе?