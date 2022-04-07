Организаторы ЧМ-2022 в Катаре признали факт эксплуатации рабочих подрядчиками

При подготовке к ЧМ-2022 в Катаре выявили факты эксплуатации рабочих.

Организаторы турнира признали ошибки после расследования, проведенного Amnesty International.

Расследование показало, что во время Кубка арабских наций, проходившего в 2021 году, многих охранников на объектах заставляли работать в условиях, которые Amnesty International назвала принудительным трудом. Так, они работали больше максимально разрешенных 60 часов в неделю.

Отмечается, что охранники работают в тех же условиях и на проектах, связанных с чемпионатом мира.

«Три компании были признаны несоответствующими требованиям в ряде областей. Эти нарушения были совершенно неприемлемыми и привели к принятию ряда мер, включая внесение подрядчиков в список наблюдения или черный список, чтобы они не работали над будущими проектами, включая чемпионат мира», – говорится в заявлении организаторов ЧМ-2022.