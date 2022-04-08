Никола Йокич стал 1-м в истории НБА, кто набрал 2 тысячи очков, 1 тысячу подборов и 500 передач за сезон

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал первым игроком в истории , которому удалось набрать как минимум 2 тысячи очков, 1 тысячу подборов и 500 результативных передач за сезон.

Йокич оформил это достижение во встрече с (122:109), в котором набрал 35 очков, 16 подборов, 6 передач и 5 перехватов.

Йокич по ходу встречи получил рассечение на лице после удара локтем со стороны Джарена Джексона, ему дважды останавливали кровь. Серб заканчивал игру с красной повязкой.

На последних минутах зрители стоя аплодировали действующему MVP.

Никола Йокич – лучший игрок в истории «Денвера»? Попробуем сравнить с легендами