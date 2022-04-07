УЕФА не планирует прекращать трансляцию матчей еврокубков в России: «Сейчас нет причин делать это»

не планирует прекращать трансляцию матчей под своей эгидой на территории России.

Об этом заявил президент союза .

«Существует ли план прекращения транслирования матчей под эгидой УЕФА в России? Мы это не обсуждали. Мы считаем, что сейчас нет причин делать это.

Но ситуация меняется день ото дня. Мы это не обсуждали, решений не принимали», – сказал Чеферин.

Под эгидой УЕФА проходят такие турниры, как Лига чемпионов, и , а также чемпионаты Европы.

Где теперь смотреть спорт? Чего нас уже лишили, а что осталось в доступе?