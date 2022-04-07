УЕФА не планирует прекращать трансляцию матчей еврокубков в России: «Сейчас нет причин делать это»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА телевидение Александер Чеферин Р-Спорт Лига Конференций УЕФА Футбол

УЕФА не планирует прекращать трансляцию матчей под своей эгидой на территории России.

Об этом заявил президент союза Александер Чеферин.

«Существует ли план прекращения транслирования матчей под эгидой УЕФА в России? Мы это не обсуждали. Мы считаем, что сейчас нет причин делать это.

Но ситуация меняется день ото дня. Мы это не обсуждали, решений не принимали», – сказал Чеферин.

Под эгидой УЕФА проходят такие турниры, как Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций, а также чемпионаты Европы.

Где теперь смотреть спорт? Чего нас уже лишили, а что осталось в доступе?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные