Отчет Amnesty International о правах человека в Катаре: 84-часовая рабочая неделя без выходных, 10-местные комнаты и антисанитария, расовая дискриминация

При подготовке к в Катаре грубо нарушались права рабочих.

В 74-страничном отчете, составленном организацией Amnesty International («Международная амнистия»), рассказывается о многочисленных нарушениях прав человека в стране. При подготовке документа сотрудники организации опросили 34 рабочих из восьми частных компаний, предоставляющих охранные услуги.

Охранники в Катаре работали в условиях, которые «можно приравнять к принудительному труду». Рабочие-мигранты, опасаясь депортации, боялись выступить против нарушений своих прав, допускаемых работодателями. Поэтому они на регулярной основе работали по 12 часов в день. Им не предоставляли выходные – в таком режиме рабочие могли трудиться на протяжении нескольких месяцев или даже лет.

Один из опрошенных, приехавший из Бангладеш, заявил, что у него «три года не было выходных». Рабочий из Кении сообщил, что часто у него не было выходных на протяжении нескольких месяцев.

Некоторые респонденты заявили, что часто работали по 84 часа в неделю, хотя максимум по закону в Катаре – 60 часов. В летние месяцы, когда температура воздуха достигала 50 градусов, им не предоставляли воду.

Рабочих штрафовали за малейшие ошибки, допущенные на работе. За переработку им не платили. Многие из них жили в 10-местных комнатах, где была «полная антисанитария». Многие страдали от дискриминации на почве национальности, расы или языка.

Минимальная месячная зарплата в Катаре по закону – 1000 катарских риалов (около 250 евро). Один рабочий рассказал, что его оштрафовали на 500 риалов (половина месячной зарплаты) за то, что «после посещения туалета он не заправил рубашку должным образом».

Некоторые из компаний, чьи сотрудники поделились сведениями, обеспечивали безопасность на клубном чемпионате мира-2020 и Кубке арабских наций-2021. Amnesty International считает высокой вероятность того, что нарушения прав рабочих продолжатся и во время чемпионата мира, если не принять «срочные меры».

С 2010 года, когда Катар получил право на проведение чемпионата мира, в страну приехали около двух миллионов рабочих-мигрантов. За этот период, как сообщается, в стране погибло более 6,5 тысяч рабочих.