Der Spiegel выпустил новое расследование о деятельности «Манчестер Сити».

Немецкое издание со ссылкой на данные Football Leaks утверждает, что несколько лет непублично изучает возможные нарушения со стороны клуба.

Среди прочего «горожан» подозревают в подписании контрактов с несовершеннолетними игроками с нарушением правил, а также в давлении на молодых футболистов.

По правилам ФИФА, клубам не разрешено осуществлять трансферы игроков младше 16 лет из других стран. Также не разрешается осуществлять денежные выплаты несовершеннолетним игрокам, их родителям или их агентам.

Der Spiegel утверждает, что «Манчестер Сити» нарушил правила при переходе 14-летнего (сейчас выступает за на правах аренды из «Реала») из «Малаги» в конце 2013 года. Отмечается, что испанец два года тренировался в академии «Сити», прежде чем его смогли официально зарегистрировать.

Из изученных электронных писем руководства «Ман Сити» следует, что компания Abu Dhabi United Group (ADUG), принадлежащая шейху Мансуру, владеющему клубом, согласилась заплатить 360 тысяч евро «Малаге» за трансфер Диаса, хотя это запрещено правилами. ADUG хотела скрыть свое участие в этой операции, для чего перевела деньги компании-посреднику в Барселоне, которая направила деньги «Малаге».

В прошлые годы Der Spiegel сообщал, что «Манчестер Сити» скрытно выплачивал агенту Джейдона Санчо в период выступления игрока в молодежной академии «Сити».

В 2020 году предыдущее расследование Der Spiegel привело к отстранению от участия в Лиге чемпионов на 2 года. Клуб оспорил решение УЕФА в CAS и выиграл дело.