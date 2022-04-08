Панарин провел 500-й матч в НХЛ и в 6-й раз забросил 20 шайб за сезон. Он стал 3-й звездой игры с «Питтсбургом»

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Артемий Панарин провел 500-й матч в НХЛ и в 6-й раз забросил 20 шайб за сезон. 

Форвард «Рейнджерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:0) и был признан 3-й звездой. 

Россиянин достиг отметки 20 голов в 6 из 7 своих сезонов в лиге. Личный рекорд – 32 шайбы в 69 матчах (2019/20). 

В текущем сезоне у Панарина стало 85 (20+65) очков в 67 играх. 

Сегодня Артемий (17:18, 2:49 – в большинстве, «плюс 2») нанес 2 броска в створ ворот и сделал 2 перехвата. 

В 500 матчах в активе нападающего 558 (185+373) очков. 

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