Панарин провел 500-й матч в НХЛ и в 6-й раз забросил 20 шайб за сезон. Он стал 3-й звездой игры с «Питтсбургом»

провел 500-й матч в и в 6-й раз забросил 20 шайб за сезон.

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против (3:0) и был признан 3-й звездой.

Россиянин достиг отметки 20 голов в 6 из 7 своих сезонов в лиге. Личный рекорд – 32 шайбы в 69 матчах (2019/20).

В текущем сезоне у Панарина стало 85 (20+65) очков в 67 играх.

Сегодня Артемий (17:18, 2:49 – в большинстве, «плюс 2») нанес 2 броска в створ ворот и сделал 2 перехвата.

В 500 матчах в активе нападающего 558 (185+373) очков.