Судья отменил пенальти в ворота «Барсы», назначенный после падения форварда «Айнтрахта»

Судья Срджан Йованович отменил решение назначить пенальти в ворота «Барселоны».
На 37-й минуте матча плей-офф Лиги Европы нападающий «Айнтрахта» Рафаэль Сантос Борре упал в штрафной каталонцев после подката хавбека Серджи Бускетса.
Рефери сперва показал на одиннадцатиметровую отметку, однако после просмотра видеоповтора свое решение изменил, посчитав, что игрок «блауграны» сыграл в мяч.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Видеотрансляция матча «Айнтрахт» – «Барселона» – 1:0. Кнауфф открыл счет. Текстовый онлайн есть