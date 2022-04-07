Судья отменил пенальти в ворота «Барсы», назначенный после падения форварда «Айнтрахта»

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА судьи Серджи Бускетс Рафаэль Сантос Борре Срджан Йованович Футбол

Судья Срджан Йованович отменил решение назначить пенальти в ворота «Барселоны».

На 37-й минуте матча плей-офф Лиги Европы нападающий «Айнтрахта» Рафаэль Сантос Борре упал в штрафной каталонцев после подката хавбека Серджи Бускетса.

Рефери сперва показал на одиннадцатиметровую отметку, однако после просмотра видеоповтора свое решение изменил, посчитав, что игрок «блауграны» сыграл в мяч.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Видеотрансляция матча «Айнтрахт» – «Барселона» – 1:0. Кнауфф открыл счет. Текстовый онлайн есть

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные