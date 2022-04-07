Судья отменил пенальти в ворота «Барсы», назначенный после падения форварда «Айнтрахта»

Судья отменил решение назначить пенальти в ворота «Барселоны».

На 37-й минуте матча плей-офф нападающий «Айнтрахта» упал в штрафной каталонцев после подката хавбека .

Рефери сперва показал на одиннадцатиметровую отметку, однако после просмотра видеоповтора свое решение изменил, посчитав, что игрок «блауграны» сыграл в мяч.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Видеотрансляция матча «Айнтрахт» – «Барселона» – 1:0. Кнауфф открыл счет. Текстовый онлайн есть