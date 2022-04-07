Иоланда Чен: «Без футбола нам никак не обойтись, это болезнь нашего общества. Кокорин, Мамаев, Дзюба – сколько эмоций футболисты дарят»

Иоланда Чен не согласилась с мнением Ирины Родниной о российском футболе.

Ранее депутат Госдумы РФ назвала российский футбол «хронической болезнью наших мужчин» и выразила недовольство большими инвестициями в этот вид спорта.

«Я Ирину Константиновну, в принципе, прекрасно понимаю, потому что сейчас фигурное катание вышло на передний план, с ним связано много интересных историй.

Но я должна ее расстроить. Сейчас зима подходит к концу, фигурное катание уходит в сторону. Без футбола нам никак не обойтись. Это болезнь всего нашего общества, мы без него никак не можем обойтись, сколько эмоций нам футболисты дарят – Кокорин, Мамаев, Дзюба, сколько мы испытали чувств, обсуждая все эти темы.

Другое дело, если говорить серьезно, может быть, собраться руководству российского футбола и подумать о том, что, может быть, слишком большие деньги [вкладываются], качество игры уступает.

Другие виды спорта выходят на передний план, потому что там лучше результаты. Тем не менее игра дворовая, абсолютно наша. Другое дело, что надо поменьше скандалов, побольше работы. Меня как легкоатлета раздражает, что они медленно бегают.

Но я за то, чтобы за хорошую работу люди получали большие деньги», – сказала телекомментатор и серебряный призер чемпионата мира-1993 в тройном прыжке.