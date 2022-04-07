Disney планирует купить UFC. Сумма сделки может составить 4,3 млрд долларов

Disney и UFC договорились об условиях сделки, в рамках которой компания развлечений приобретет промоушен примерно за 4,3 млрд долларов.

Как сообщают источники, Disney, которому принадлежит большая часть спортивной вещательной сети ESPN, годами занимался идеей покупки спортивных лиг.

В 2018-м ESPN заплатил 1,5 млрд долларов за пятилетние права на UFC TV. Глава промоушена тогда заявил, что эта сделка увеличила стоимость UFC до 7 млрд.

ESPN+ Disney также подписал контракт на 150 млн долларов в год на трансляцию боев UFC по соглашению, которое истекает в 2025 году.

Если ESPN обновит договор, то Disney придется заплатить больше, чем 4,3 млрд.

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