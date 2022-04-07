УЕФА изменил правила ФФП: на зарплату и трансферы можно тратить не более 70% от доходов клуба, максимальный дефицит бюджета увеличили с 30 до 60 млн евро

УЕФА изменил правила финансового фэйр-плей.

Сегодня на заседании в Ньоне Исполнительный комитет УЕФА утвердил новые правила финансовой устойчивости.

«Основной целью новых правил является достижение финансовой устойчивости. Это будет достигнуто за счет трех ключевых факторов: платежеспособности, стабильности и контроля над затратами.

Что касается платежеспособности: новое правило отсутствия просроченной кредиторской задолженности (перед футбольными клубами, сотрудниками, налоговыми органами и УЕФА) обеспечит лучшую защиту кредиторов. Контроль будет проводиться каждый квартал, и терпимость к просроченным платежам будет меньше.

Новые требования к доходам от футбольной деятельности представляют собой эволюцию существующих требований к безубыточности и расширят финансовые возможности клубов. Чтобы облегчить процесс внедрения для клубов, расчет доходов от футбольной деятельности аналогичен расчету результата безубыточности.

Допустимое отклонение [от точки безубыточности] увеличилось с 30 миллионов евро за три года до 60 миллионов евро за три года. В то же время требования по обеспечению справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению долгов стали значительно строже.

Крупнейшее нововведение в правилах – введение правила затрат на команду, чтобы обеспечить лучший контроль над затратами в отношении заработной платы игроков и затрат на трансферы.

Теперь расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов ограничены 70% доходов клуба. Нарушения приведут к заранее определенным финансовым и спортивным санкциям.

Новые правила вступят в силу в июне 2022 года. Внедрение будет осуществляться постепенно в течение трех лет, чтобы дать клубам необходимое время для адаптации», – сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.