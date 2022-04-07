Бензема победил «Челси», «Бавария» уступила «Вильярреалу», судей РПЛ наказали, санкции против Ротенберга и Дюкова и другие новости утра

1. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Челси» (3:1) в гостях благодаря хет-трику неудержимого Карима Бензема. У француза 37 голов в 36 матчах за «Реал» в сезоне, и это в 34 года!

«Вильярреал» Унаи Эмери сенсационно превзошел «Баварию» (1:0) на своем поле, и счет мог быть куда крупнее.

2. НХЛ. Александр Овечкин забил 773-й гол и стал 21-м игроком, набравшим в лиге 1400 очков. Евгений Кузнецов сделал 2 передачи, Никита Кучеров забил в 3-й игре подряд. Все результаты – здесь.

3. Судьи Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона. Карасев пропустит 1 матч РПЛ, Шадыханов – 2. Панин отстранен за 3 ключевые ошибки, Сухой – за пенальти «Краснодару», Карасев – за неудаление Бека-Бека.

4. ЦСКА победил СКА (6:2) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Гагарина, забросив 6 шайб в 3-м периоде. Москвичи повели в серии с петербуржцами – 2-1.

5. Великобритания ввела санкции против защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга и президента РФС Александра Дюкова.

6. НБА. «Чикаго» проиграл «Бостону», «Юта» разгромила «Оклахому». Другие результаты – здесь.

7. Всероссийская федерация волейбола обратилась в CAS, чтобы получить компенсацию в размере 80 млн долларов за отмену ЧМ-2022.

8. Российский футбол может недополучить более 500 млн евро за 7 лет только от падения в таблице коэффициентов. Это оценка РФС.

9. Украинского чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александра Усика лишат знака отличия «За верность долгу» в Крыму.

10. Роналд Куман возглавит сборную Нидерландов после ЧМ-2022. Контракт с экс-тренером «Барселоны» подписан официально до 2026 года. А Эрик Тен Хаг из «Аякса», видимо, станет главным тренером «МЮ».

11. «Ростов» победил «Крылья Советов» (1:0) в перенесенном матче 19-го тура РПЛ.

Цитаты дня:

Сергей Карякин: «Мой друг пранкер позвонил гендиректору ФИДЕ от имени министра спорта Украины. Тот рассказал, что будет добиваться моего отстранения»

Ирина Винер-Усманова: «Русофобия становится махровой, но нас не остановишь. Несмотря ни на что, мы выигрываем, мы впереди планеты всей»

Борис Джонсон о трансгендерах в женском спорте: «Не думаю, что биологические мужчины должны участвовать в женских соревнованиях»

«Это как сын обкакался: вначале попахивает, злишься, потом помоешь – опять любишь его». Боец ММА Малыхин о российском футболе

Захарова о решении ФИФА по русскому языку: «Надеемся, это послужит импульсом для отказа от дискриминации наших спортсменов»

Муж Куклиной: «В этом году наш биатлонист может стать чемпионом Китая, а также победителем Кубка Алибабы»

Татьяна Тарасова: «Футбола в нашей стране нет как успешного проекта. Россия на задворках этой игры»

Зарема Салихова: «Грубая ошибка судьи? Давайте переигрывать! Хотели же больше матчей»