«Это как сын обкакался: вначале попахивает, злишься, потом помоешь – опять любишь его». Боец ММА Малыхин о российском футболе

Боец ММА Анатолий Малыхин сравнил российский футбол с обкакавшимся ребенком.

«Не футболисты сами платят себе зарплаты, на них нечего злиться – пацаны работают.

Где-то нашим не хватает дисциплины, могут расслабиться. Помню, когда проигрывал – телефончика три разбил. Бывало, что руки опускались, говорил, что больше не буду болеть.

Это можно сравнить с тем, когда сын обкакался: вначале попахивает, злишься, потом помоешь – опять любишь его, целуешь, обнимаешь.

Здесь так же: сегодня обосрались, потом выиграли – и снова любовь. Я люблю футбол, мне нравится», – заявил спортсмен, представляющий ONE Championship.

Валентин Писеев: «Фигурное катание в России популярнее футбола. Если начнут играть нормально, это может измениться»