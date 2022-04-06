Судья Панин отстранен за 3 ключевые ошибки, Сухой – за пенальти «Краснодару», Карасев – за неудаление Бека-Бека

Судейский комитет РФС объяснил отстранение арбитров за ошибки в последних матчах.

На сегодняшнем заседании были приняты следующие решения:

1. Ограничение назначений Сергея Карасева на 1 матч российской Премьер-лиги за допущенную ошибку с невынесением красной карточки игроку ;

2. Ограничение назначений Павла Шадыханова на 2 матча российской Премьер-лиги за неисправление допущенной ошибки с невынесением красной карточки игроку «Локомотива» и нарушение рекомендаций департамента судейства при проверке ВАР данного спорного эпизода;

3. Отстранение Игоря Панина до конца сезона-2021/22 российской Премьер-лиги за допущенные три ключевые ошибки, в том числе неисправление ключевой ошибки, повлиявшей на результат матча, после рекомендации ВАР изменить решение в матче – , и качество судейства в 2021-2022 годах;

4. Отстранение Артема Любимова до конца сезона-2021/22 российской Премьер-лиги за нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке ВАР спорного эпизода с назначением пенальти в матче «Краснодар» – , приведшее к ключевой ошибке, повлиявшей на результат матча;

5. Отстранение Алексея Сухого до конца сезона-2021/22 российской Премьер-лиги за нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при вынесении решения после проверки ВАР спорного эпизода с назначением пенальти в матче – «Динамо», приведшее к ключевой ошибке, повлиявшей на результат матча.

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