Михаил Куклин: «Президент СБР говорит о китайских играх в декабре. Можно предположить, что по нашим спортсменам все уже решено окончательно и бесповоротно»

Михаил Куклин, муж и тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, отреагировал на слова главы биатлонистов России (СБР) о проведении совместных соревнований с Китаем.

«Президент СБР уже говорит о каких-то китайских играх в декабре. Можно предположить, что по нашим спортсменам все уже решено окончательно и бесповоротно.

В этом году наш биатлонист может стать чемпионом Китая по биатлону, а также победителем Кубка Алибабы.

Интересно, на этих играх будут участвовать 5 наших и 5 китайцев? Или все наши регионы получат заветные приглашения? Если первый вариант, то эстафетное серебро (как минимум) у нас в кармане!» – написал Куклин.

Виктор Майгуров: «У нас в декабре большой международный старт – российско-китайские игры на олимпийских объектах Пекина»