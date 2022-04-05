Михаил Куклин: «Президент СБР говорит о китайских играх в декабре. Можно предположить, что по нашим спортсменам все уже решено окончательно и бесповоротно»

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Михаил Куклин, муж и тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, отреагировал на слова главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова о проведении совместных соревнований с Китаем.

«Президент СБР уже говорит о каких-то китайских играх в декабре. Можно предположить, что по нашим спортсменам все уже решено окончательно и бесповоротно.

В этом году наш биатлонист может стать чемпионом Китая по биатлону, а также победителем Кубка Алибабы.

Интересно, на этих играх будут участвовать 5 наших и 5 китайцев? Или все наши регионы получат заветные приглашения? Если первый вариант, то эстафетное серебро (как минимум) у нас в кармане!» – написал Куклин.

Виктор Майгуров: «У нас в декабре большой международный старт – российско-китайские игры на олимпийских объектах Пекина»

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