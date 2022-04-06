НБА. «Чикаго» против «Бостона», «Клипперс» примут «Финикс» и другие матчи

В среду, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 6 матчей.

на своей арене сыграет с . примут лидера чемпионата .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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