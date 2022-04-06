НБА. «Чикаго» против «Бостона», «Клипперс» примут «Финикс» и другие матчи

Теги результаты Бостон Чикаго Клипперс Финикс НБА Баскетбол

В среду, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 6 матчей.

«Чикаго» на своей арене сыграет с «Бостоном»«Клипперс» примут лидера чемпионата «Финикс».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Даллас
Дата проведения
7 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Бруклин
Дата проведения
7 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Чикаго – Бостон
Дата проведения
7 апреля, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Атланта – Вашингтон
Дата проведения
7 апреля, 03.00, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Юта – Оклахома-Сити
Дата проведения
7 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Клипперс – Финикс
Дата проведения
7 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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