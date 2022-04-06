НБА. «Чикаго» против «Бостона», «Клипперс» примут «Финикс» и другие матчи

В среду, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 6 матчей.
«Чикаго» на своей арене сыграет с «Бостоном». «Клипперс» примут лидера чемпионата «Финикс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 7 апреля, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 7 апреля, 03.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 7 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 7 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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