Ирина Винер-Усманова: «Русофобия становится махровой, но нас не остановишь. Несмотря ни на что, мы выигрываем, мы впереди планеты всей»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова заявила о махровой русофобии в отношении российских спортсменов.

«Очень тяжело говорить об этом, находиться в этом. Чувство несправедливости возобладает над справедливостью, это очень плохая история для спортсменов, для тренеров.

Большунов выиграл пять медалей на Олимпиаде, три из них золотые. И он отстранен. Это обедняет нашу страну. Но наша страна все равно будет соревноваться, мы все равно будем идти вперед и показывать мировые рекорды. Русофобия становится махровой.

Нас все любят за рубежом, мы все труженики. Мы выигрываем Олимпийские игры, все медали. Например, выступала на ОИ с поломанной ногой, Максимова – тоже с тяжелой травмой. А сейчас нас искусственно остановили. Нет, не получится, нас не остановишь. Несмотря ни на что, ни на какие изменения правил, мы выигрываем, мы впереди планеты всей.

Сейчас мы поменяли все программы, мы делаем свою программу. А потом увидим, чья программа лучше и кто достоин быть на пьедестале. Я очень боюсь за художественную гимнастику, которая станет менее интересной.

Главное, чтобы мы сами не нагнетали эту историю. Надо найти хорошее в плохом. Мы делаем новые программы, новые упражнения, потому что мы родоначальники это вида спорта. Мы можем проводить Спартакиады, где будут результаты лучше мировых.

Все против нас в мире? Нет, не так. Вот норвежский шахматист Магнус Карлсен осудил то, что Карякина не допустили. И очень многие другие люди осуждают такое решение против наших спортсменов.

Не бывает безвыходных положений. Вместо того, чтобы поднять дух наших спортсменов, мы говорим, что все сейчас плохо. Сейчас русофобия, да. А раньше была юдофобия, не пускали в кафе людей с желтыми звездами. Не надо говорить, что все плохо у нас.

Очень много людей в разных странах, где нас поддерживают. В Болгарии, например, мечтают, чтобы приехали наши гимнастки к ним. Все у нас будет хорошо, если мы не будем падать духом. Как говорится, нас бьют, а мы крепчаем», – сказала Винер-Усманова.