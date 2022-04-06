Судьи Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона. Карасев пропустит 1 матч РПЛ, Шадыханов – 2

Несколько судей РПЛ отстранены до конца сезона из-за ошибок.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России не будут больше работать арбитры Игорь Панин, Алексей Сухой и Артем Любимов.
Сергей Карасев пропустит один матч чемпионата России, Павел Шадыханов – два.
Панин работал главным арбитром матча ЦСКА – «Урал» (2:2), Сухой судил игру «Краснодар» – «Динамо» (0:1), Любимов работал на этом матче на ВАР.
Карасев был судьей матча «Локомотив» – «Спартак» (1:0), Шадыханов был его видеоассистентом.
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