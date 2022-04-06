Судьи Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона. Карасев пропустит 1 матч РПЛ, Шадыханов – 2

Несколько судей отстранены до конца сезона из-за ошибок.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России не будут больше работать арбитры , Алексей Сухой и Артем Любимов.

пропустит один матч чемпионата России, Павел Шадыханов – два.

Панин работал главным арбитром матча – (2:2), Сухой судил игру – (0:1), Любимов работал на этом матче на ВАР.

Карасев был судьей матча – (1:0), Шадыханов был его видеоассистентом.

Пенальти на Смолове не было, Бека-Бека зря не удалили, Иванов наконец прав. Разбор судейских косяков от ЭСК