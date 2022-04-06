Захарова о решении ФИФА по русскому языку: «Надеемся, это послужит импульсом для отказа от дискриминации наших спортсменов»

Представитель МИД РФ высказалась о том, что русский язык стал одним из официальных в .

«Мы рассчитываем на дальнейшее осознание международным спортивным сообществом того факта, что без российского участия развитие мирового спорта просто невозможно.

Надеемся, что этот шаг данной структуры послужит позитивным импульсом для других международных спортивных организаций и федераций для пересмотра и отказа от дискриминационных мер в отношении наших спортсменов.

Вклад россиян в развитие международного спортивного движения в историческом контексте, популяризацию различных видов спорта просто невозможно убрать простым введением запрета на все российское.

Хороший, позитивный сигнал. Он свидетельствует о признании значимости российского спорта и сохранении здравомыслия у большей части международных чиновников», – сказала Мария Захарова.

Захарова о решении ФИФА по русскому языку: «Это официальный язык ООН»