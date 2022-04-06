Борис Джонсон о трансгендерах в женском спорте: «Не думаю, что биологические мужчины должны участвовать в женских соревнованиях»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался об участии трансгендеров в женских соревнованиях.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) не допустил трансгендерную велогонщицу Эмили Бриджес к участию в чемпионате Великобритании.

«Я не думаю, что биологические мужчины должны участвовать в женских соревнованиях. Может быть, это спорное мнение, но мне это просто кажется разумным.

Я также считаю, что у женщин должны быть свои пространства – будь то в больницах, тюрьмах или раздевалках, – которые предназначены именно для женщин.

Если из-за этого я окажусь в конфликте с некоторыми людьми, то мы должны все уладить. Это не значит, что я не испытываю огромной симпатии к людям, которые хотят сменить гендер. Очень важно давать людям максимальную любовь и поддержку при принятии этих решений.

Это сложные вопросы, и их не решить одним быстрым и простым законодательным актом. Нужно много думать, чтобы все сделать правильно», – сказал Джонсон.

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