Всероссийская федерация волейбола обратилась в CAS, чтобы получить компенсацию в размере 80 млн долларов за отмену ЧМ-2022

Теги чемпионат мира ВФВ Александр Яременко CAS FIVB Р-Спорт деньги Волейбол

Всероссийская федерация волейбола хочет получить 80 млн долларов за отмену ЧМ-2022.

Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко сообщил о подаче иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью получить от Международной федерации волейбола (FIVB) компенсацию за отмену чемпионата мира в России.

Сумма оценивается в почти 80 миллионов долларов.

«Мы подали документы в CAS. Мы собрали все расходы, взнос за участие, расходы на подготовку, включая региональные расходы, стройки. Сумма компенсации почти 80 миллионов долларов», – сказал Яременко.

Чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 российских городах.

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