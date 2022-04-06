Всероссийская федерация волейбола обратилась в CAS, чтобы получить компенсацию в размере 80 млн долларов за отмену ЧМ-2022

Всероссийская федерация волейбола хочет получить 80 млн долларов за отмену ЧМ-2022.
Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко сообщил о подаче иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью получить от Международной федерации волейбола (FIVB) компенсацию за отмену чемпионата мира в России.
Сумма оценивается в почти 80 миллионов долларов.
«Мы подали документы в CAS. Мы собрали все расходы, взнос за участие, расходы на подготовку, включая региональные расходы, стройки. Сумма компенсации почти 80 миллионов долларов», – сказал Яременко.
Чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 российских городах.