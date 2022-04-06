Бензема сделал хет-трик в игре с «Челси». Он забивает 7 матчей подряд – 13 голов

Карим Бензема сделал хет-трик в матче «Реала» с «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Француз забил головой на 21-й и 24-й минутах: сперва замкнул навес вингера Винисиуса Жуниона с левого фланга, затем – хавбека Луки Модрича справа. После перерыва он отличился, воспользовавшись ошибкой вратаря Эдуара Менди.
Нападающий продлил серию матчей с голами до 7. Суммарно в них он отметился 13 результативными ударами.
Подробно со статистикой Бензема можно ознакомиться здесь.
Видеотрансляция матча «Челси» – «Реал». 0:2 – Бензема забил 2 гола за 3 минуты! Текстовый онлайн есть