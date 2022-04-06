Тен Хаг возглавит «МЮ». Он покинет «Аякс» в конце сезона (ESPN)

Эрик тен Хаг станет новым главным тренером .

ESPN со ссылкой на источники в Англии и Нидерландах сообщает, что «Манчестер Юнайтед» остановился на кандидатуре 52-летнего специалиста, который покинет по завершении сезона.

Исполнительный директор «МЮ» Ричард Арнольд и совладелец клуба Джоэл Глейзер сошлись во мнении о том, что тен Хаг – лучший вариант из возможных.

Ассистентом тен Хага в «МЮ» может стать Рене Меленстен, работавший в штабе Алекса Фергюсона с 2007 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что Тен Хаг не произвел большого впечатления на боссов «МЮ», его считают нехаризматичным.