Тен Хаг возглавит «МЮ». Он покинет «Аякс» в конце сезона (ESPN)

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Эрик тен Хаг станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед».

ESPN со ссылкой на источники в Англии и Нидерландах сообщает, что «Манчестер Юнайтед» остановился на кандидатуре 52-летнего специалиста, который покинет «Аякс» по завершении сезона.

Исполнительный директор «МЮ» Ричард Арнольд и совладелец клуба Джоэл Глейзер сошлись во мнении о том, что тен Хаг – лучший вариант из возможных.

Ассистентом тен Хага в «МЮ» может стать Рене Меленстен, работавший в штабе Алекса Фергюсона с 2007 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что Тен Хаг не произвел большого впечатления на боссов «МЮ», его считают нехаризматичным.

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