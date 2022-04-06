Татьяна Тарасова: «Футбола в нашей стране нет как успешного проекта. Россия на задворках этой игры»

Теги Татьяна Тарасова Сборная России по футболу Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила популярность в России футбола и фигурного катания. 

«Чтобы сравнивать футбол и фигурное катание, в футболе сперва надо чего-то достичь. Пока там поле непаханое, Россия на задворках этой игры.

Футбола в нашей стране нет как успешного проекта.

Где какие-то успехи? Наши футболисты в мире не востребованы. Кто-то их любит от безысходности, потому что больше любить некого», — сказала Тарасова.

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