ФИФА разрешила легионерам уехать из РПЛ, отрыв «Зенита» вырос до 5 очков, АПЛ не будут показывать в России, РФС подал апелляцию в CAS и другие новости утра

1. ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона. Те, кто захотят, могут уйти в другие лиги – до 30 июня.

2. В 20-м туре чемпионата России «Зенит» справился с «Уфой» (2:0) и нарастил отрыв от «Динамо» до 5 очков. «Краснодар» победил «Урал» (2:1), «Ростов» проиграл «Сочи» (0:1). «Ахмат» уступил «Рубину» (1:2) – президент клуба из Грозного показал таблички #ZaНаших и #МыVместе на матче, а Уткин забил 4-й гол со штрафного в сезоне – больше всех в топ-15 лиг.

3. В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА победил «Локомотив» (4:1) и выиграл серию со счетом 4-0. «Трактор» обыграл «Нефтехимик» (3:2) и победил в серии со счетом 4-0. «Металлург» был сильнее «Барыса» (5:2). Болельщики «Северстали» показали плакат с буквами Z и V на матче с «Динамо».

4. Трансляцию игр АПЛ и Кубка Англии в России прекратят в течение 24 часов. Клубы АПЛ поддержат решение, лига получала 6 млн фунтов в год по условиям сделки. Бундеслига недовольна тем, что «Матч ТВ» не показывал логотип в цветах украинского флага, будущее контракта под вопросом.

5. Стыковой матч за выход на ЧМ-2022 Россия – Польша могут перенести на июнь, ФИФА ищет варианты. РФС подал апелляцию в CAS на отстранение российских сборных и клубов от турниров ФИФА и УЕФА.

6. НХЛ. «Коламбус» уступил «Торонто» (4:5), Михеев забросил 10-ю шайбу в сезоне. 44 сэйва Варламова не спасли «Айлендерс» в матче с «Колорадо» (4:5). Все результаты дня – здесь.

7. Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет в Саранске в 20-х числах марта.

8. «Химки» подали протест на результат матча с «Локомотивом» (2:3). Ян Кухта сыграл и забил победный гол, не отбыв дисквалификацию, полученную в Чехии. Чешская ассоциация уведомляла РФС о дисквалификации форварда.

9. НБА. 43+14 Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Чикаго», «Лейкерс» без Леброна проиграли «Сан-Антонио» и другие результаты.

10. Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещениях – 6,19 м.

11. «Спартак» написал о результативности Промеса в играх с «Динамо»: «У Атлантиды новый король 👑 🌊». «Динамо» ответило «Спартаку»: «Ждем на поверхности».

12. В 28-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» (5:0). Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла 3 матча АПЛ подряд с общим счетом 0:8 и идет в очке от зоны вылета. А Харри Кейн обошел Тьерри Анри по числу голов в лиге, забив 176-й мяч, больше – всего у 5 игроков.

13. Экс-пилот «Формулы-1» Даниил Квят не подписал согласие с условиями ФИА и не сможет выступать в международных гонках.

Цитаты дня:

Большунов об отстранении от Кубка мира: «Можно сказать, нас просто выгнали, убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было неправильно»

Навка об отстранении паралимпийцев: «Нашим великим, легендарным и сильнейшим не дали показать себя. Это провал и позор принципов спорта»

Василий Уткин: «Моя карьера закончена, я занимаю то положение, которое и хотел бы. Ничего не теряю от того, что не работаю на ТВ»

Александр Овечкин: «Собираюсь стать номером один среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ»