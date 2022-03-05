ЦСКА – «Спартак» в Кубке России, Лигу 1 не будут показывать в России, Йохауг завершает карьеру, Медведев убрал российский флаг и другие новости утра

1. ЦСКА сыграет со «Спартаком», «Зенит» – с «Аланией» и другие пары 1/4 финала Кубка России.

2. Чемпионат Франции не будут показывать в России, LFP приостановила контракт с «Матч ТВ». А в Китае не покажут ближайший тур АПЛ, так как команды поддерживают Украину.

3. НХЛ. «Миннесота» проиграла «Баффало» (4:5), но Капризов набрал 2+1 и разделил 4-е место в гонке бомбардиров. «Каролина» одолела «Питтсбург» (3:2 ОТ), победный гол на счету Свечникова. «Тампа» была сильнее «Детройта» (3:1), Сергачев забросил решающую шайбу, у Кучерова – 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

4. Первая ракетка мира Даниил Медведев убрал российский флаг из описания профиля в инстаграме.

5. «Ак Барс» уступил «Авангарду» во втором матче серии Кубка Гагарина, «Салават Юлаев» победил «Сибирь», СКА – «Динамо» Минск, «Динамо» Москва проиграла «Северстали». Глава Башкортостана на матче в Уфе показал плакат с российским солдатом, буквой Z и Салаватом.

6. РПЛ и ФНЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг.

7. Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии Тереза Йохауг объявила о завершении карьеры. Йоханнес Клэбо досрочно выиграл Кубок мира-2021/22.

8. «Интер» дома разгромил «Салернитану» (5:0) в стартовом матче 28-го тура чемпионата Италии. Лаутаро Мартинес забил три гола, Эдин Джеко – два.

9. НБА. 34+16 Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Чикаго» в гостях, «Филадельфия» одолела «Кливленд» и другие результаты.

10. Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию перенесен в Таллин из Болгарии и состоится 13-17 апреля.

11. В Пекине стартовали зимние Паралимпийские игры. А отстраненные российские паралимпийцы выступят на соревнованиях стран Содружества в Сочи.

12. Все легионеры «Салавата Юлаева» покинули клуб – защитник Филип Ларсен, нападающие Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен, вратарь Юха Метсола. Шведские форварды Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем ушли из ЦСКА.

13. ФИА выпустила для гонщиков из России и Беларуси список правил для соблюдения на международных соревнованиях.

14. Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти, Швеция – 2-я, Франция – 3-я, Россия не участвовала в гонке.

15. Международная федерация гимнастики объявила об отстранении сборных России и Беларуси. 46-летняя Чусовитина победила в опорном прыжке на этапе Кубка мира.

Цитаты дня:

Большунов об отстранении России от Кубка мира: «Там на самом деле небезопасно – нашу фуру раскрасили. Поведение норвежцев очень недостойное»

«Руководство IBU не хочет, чтобы я был их фотографом, потому что я русский». Евгений Тумашов рассказал, почему его отстранили от работы

Фетисов о санкциях ИИХФ: «Югославию бомбили страны НАТО. Но реакции МОК и федераций не было, соревнования проводились»

Зарема о том, почему они с Федуном не уехали: «Если мы уедем, уедут и другие. «Спартак» сейчас становится един как никогда»

Валерий Карпин: «Дзюба сказал, что хочет и готов играть за сборную. Я ответил: пусть тренируется и готовится»

Бивол о ситуации на Украине: «Каждый день я просыпаюсь и надеюсь, что это прекратится»