Трансляцию игр АПЛ и Кубка Англии в России прекратят в течение 24 часов

Трансляцию игр в России прекратят в течение 24 часов.

Представители Премьер-лиги и Английской футбольной лиги приняли решение о прекращении трансляции соревнований в России.

Юристы дали дали руководителям лиг разрешение на расторжение контракта с Rambler Media. Соглашение должно было действовать еще 3 месяца. Сервис Okko показывал матчи АПЛ в России.

Ожидается также, что лиги расторгнут соглашения с . Канал транслировал в России матчи Кубка Англии.

Также ожидается, что ФИФА позволит легионерам расторгнуть контракты с российскими клубами и присоединиться к новым командам. Если футболисты это сделают, они вряд ли смогут перейти в команды из АПЛ, поскольку клубы не намерены нарушать сроки трансферного окна.

Тем не менее есть вероятность того, что игроки смогут перейти в клубы из Чемпионшипа. С таким предложением в ФИФА обратился .