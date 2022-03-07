Трансляцию игр АПЛ и Кубка Англии в России прекратят в течение 24 часов

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Трансляцию игр АПЛ в России прекратят в течение 24 часов.

Представители Премьер-лиги и Английской футбольной лиги приняли решение о прекращении трансляции соревнований в России.

Юристы дали дали руководителям лиг разрешение на расторжение контракта с Rambler Media. Соглашение должно было действовать еще 3 месяца. Сервис Okko показывал матчи АПЛ в России.

Ожидается также, что лиги расторгнут соглашения с «Матч ТВ». Канал транслировал в России матчи Кубка Англии.

Также ожидается, что ФИФА позволит легионерам расторгнуть контракты с российскими клубами и присоединиться к новым командам. Если футболисты это сделают, они вряд ли смогут перейти в команды из АПЛ, поскольку клубы не намерены нарушать сроки трансферного окна.

Тем не менее есть вероятность того, что игроки смогут перейти в клубы из Чемпионшипа. С таким предложением в ФИФА обратился «Ноттингем Форест».

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