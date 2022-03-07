ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона

разрешила легионерам приостановить контракты с российскими клубами.

Иностранные игроки и тренеры могут воспользоваться правом односторонней приостановки соглашения до завершения сезона в России (30 июня). После этого они будут считаться свободными агентами и смогут подписать соглашения с новыми клубами без каких-либо последствий.

Клубы смогут зарегистрировать игроков, перешедших из российских клубов, даже если окно регистрации игроков уже закрыто. Крайний срок для регистрации – 7 апреля.

Решение было принято после согласования с УЕФА. Опция односторонней приостановки контракта предусмотрена на тот случай, если игроки и клубы не достигнут взаимного соглашения до 10 марта.

При этом клубы из других стран, которые захотят подписать контракты с иностранными футболистами из России, смогут пригласить не более двух игроков.

Что касается легионеров украинской Премьер-лиги, то их контракты с клубами приостановлены автоматически.

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