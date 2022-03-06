Непряева выиграла Кубок мира, Языджи тащит ЦСКА, Мазепиных выдавили из «Формулы-1», победы «Ливерпуля» и «Реала», «ПСЖ» проиграл, а Месси опять не забил и другие новости

1. Наталья Непряева досрочно выиграла общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам, несмотря на пропуск концовки сезона. В отсутствие россиянки свою последнюю гонку на родине в Норвегии выиграла Тереза Йохауг. Соперницы Непряевой Эбба Андерссон и Хайди Венг выступили неудачно, поэтому Хрустальный глобус уже никуда не денется – если только FIS не воспользуется опасной лазейкой.

2. ЦСКА в тяжелейшем матче дожал «Нижний Новгород» (1:0) – на 6-й добавленной минуте победу выцарапал Юсуф Языджи, который не уходит с поля без результативного действия после переезда в Москву. Нижегородцы весь второй тайм сражались вдесятером, но в самой концовке все же ошиблись и расстроили Александра Кержакова.

3. Санкции настигли самую русскую команду «Формулы-1» – «Хаас» разорвал контракты с Мазепиным и спонсором «Уралкалием», который принадлежит отцу пилота Дмитрию. Никита согласился со всеми условиями ФИА, но на уходе настоял личный спонсор его напарника Мика Шумахера.

4. «Реал» проехался по «Сосьедаду» (4:1) и укрепил лидерство в турнирной таблице. Бензема уже в 6-й раз в карьере забил 20+ голов за сезон в Ла Лиге, а всего у него уже 30 результативных очков. Все результаты испанского чемпионата смотрите здесь.

5. В АПЛ «Ливерпуль» гонится за «Ман Сити» – гол Мане принес «красным» победу над «Вест Хэмом» (1:0). Мерсисайдцы выиграли седьмой матч чемпионата подряд. «Челси» в гостях разобрался с «Бернли» (4:0), лондонцы тоже набрали приличную форму. Все результаты дня – здесь.

6. «Локомотив» и ЦСКА выдали второй по продолжительности матч в истории КХЛ – армейцы вырвали победу в 4-м овертайме. Спорный гол Яруллина принес «Трактору» победу над «Нефтехимиком». Остальные результаты вы найдете здесь.

7. Миранчук впервые в сезоне полностью провел матч в Серии А, однако его «Аталанта» уступила «Роме». У бергамасков серьезный спад, римляне наоборот не проигрывают семь матчей кряду. Все результаты чемпионата Италии – здесь.

8. «ПСЖ» проиграл «Ницце», пропустив на 88-й минуте. У парижан просто какое-то бедствие с этим соперником. Месси в очередной раз не смог забить – ждем оценки французской прессы. Результаты Лиги 1 – здесь.

9. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Сиэтл» (5:2), Овечкин забил 764-й гол и все ближе к Ягру. «Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе» (8:0), один из голов на счету Тренина. «Флорида» обыграла «Детройт» (6:3), Бобровский выиграл 28-й матч в сезоне. Все результаты дня – здесь.

10. НБА. «Майами» обыграл «Филадельфию» в матче лидеров Востока и другие результаты.

11. Игры для российских паралимпийцев, отстраненных от Паралимпиады в Пекине, пройдут в Ханты-Мансийске.

12. «Вашингтон» усилит меры по обеспечению безопасности Александра Овечкина за счет дополнительной охраны.

13. Звезда женской НБА и УГМК Бриттни Грайнер арестована в Подмосковье. В багаже американки нашли наркотики.

Цитаты дня

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