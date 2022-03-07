Bild: Бундеслига недовольна тем, что «Матч ТВ» не показывал логотип в цветах украинского флага. Будущее контракта под вопросом

Бундеслига недовольна тем, что «Матч ТВ» не показывал логотип в цветах украинского флага.

Немецкая футбольная лига (DFL), управляющая Бундеслигой, обратила внимание на расхождение телекартинки между передаваемым сигналом и тем, что шел на территории России, сообщает Sport1 со ссылкой на Bild.

DFL перед 25-м туром чемпионата Германии, который прошел 4-6 марта, сменила цветовую гамму логотипа лиги: в поддержку Украины фон из традиционного красного стал желто-синим.

Именно в таком виде логотип планировалось показать во всех трансляциях игр чемпионата Германии по всему миру.

, обладающий правами на показ Бундеслиги в России, демонстрировал в трансляциях логотип в традиционных цветах.

DFL считает это существенным нарушением своих инструкций. Лига намерена продолжить сотрудничество с российским вещателем, только если в дальнейшем трансляции не будут подвергаться изменениям.

Кроме того, DFL пожертвует средства, полученные по контракту с «Матчем» за этот сезон, на гуманитарную помощь Украине. Речь идет об 1 миллионе евро.

Как отмечает источник, миллион евро будет перечислен в любом случае, даже если договор с «Матч ТВ» будет расторгнут.