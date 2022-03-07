НБА. «Филадельфия» примет «Чикаго», «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Денвером» и другие матчи

В понедельник, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
«Филадельфия» примет «Чикаго». «Голден Стэйт» Карри в гостях сыграет с «Денвером» Йокича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 8 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 8 марта, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 8 марта, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 8 марта, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 8 марта, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 8 марта, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 8 марта, 06.30, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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