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    НБА. «Филадельфия» примет «Чикаго», «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Денвером» и другие матчи

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    В понедельник, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

    «Филадельфия» примет «Чикаго». «Голден Стэйт» Карри в гостях сыграет с «Денвером» Йокича.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Атланта
    Дата проведения
    8 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Чикаго
    Дата проведения
    8 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Майами – Хьюстон
    Дата проведения
    8 марта, 03.30, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Миннесота – Портленд
    Дата проведения
    8 марта, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Юта
    Дата проведения
    8 марта, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Лейкерс
    Дата проведения
    8 марта, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Голден Стэйт
    Дата проведения
    8 марта, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Нью-Йорк
    Дата проведения
    8 марта, 06.30, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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