НБА. «Филадельфия» примет «Чикаго», «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Денвером» и другие матчи

В понедельник, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

примет . Карри в гостях сыграет с Йокича.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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