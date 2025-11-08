Кин об ударе в колено отцу Холанда в 2001-м: «Я пытался сделать ему больно, а не травмировать. Все еще не думаю, что это был очень грубый прием»

Рой Кин заявил, что не хотел травмировать отца Эрлинга Холанда.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » Рой Кин высказался об эпизоде, в котором он нанес травму Альф-Инге Холанду .

В 2001 году игравший за «Манчестер Сити » Холанд получил жесткий удар шипами в колено от Кина в манчестерском дерби. Кин был удален, получил три матча дисквалификации и штраф в 5 тысяч фунтов.

«Я в последний раз говорю об этом ударе. Я все еще не думаю, что это был очень грубый прием, правда. Мне все равно, что кто-то говорит. Все не так плохо, как все думают.

Когда ты играешь на такой скорости, как мы, есть разница между тем, чтобы причинить кому-то боль, и травмировать кого-то – большая разница. Вот мой аргумент. Я пытался сделать ему больно, а не травмировать», – сказал Кин в подкасте Stick to Football.

