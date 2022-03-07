Командный турнир «Кубок Первого канала» по фигурному катанию пройдет в Саранске в 20-х числах марта, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Турнир должен был пройти 4-6 марта в Москве, но был перенесен.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) в связи с ситуацией на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов от участия в чемпионате мира в Монпелье, который пройдет 23-26 марта.

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