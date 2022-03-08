Леброн Джеймс пропустил матч с «Сан-Антонио» из-за болей в колене

Лидер не играл против «Сперс» (110:117) в понедельник из-за «сильных» болей в левом колене.

В предыдущем матче с «Уорриорз» 37-летний форвард набрал 56 очков, проведя на площадке 39 минут.

«С той нагрузкой, которая выпадает на него в этом сезоне, мы понимаем, что подобные ситуации могут происходить. Поэтому пока мы продолжим держать Леброна в списке травмированных со статусом «под вопросом», будем смотреть, каким будет его состояние в предстоящие 48 часов между двумя матчами.

Сегодня же тот самый случай, когда колено беспокоило Джеймса настолько сильно, что мы решили не выпускать его на площадку», – заявил главный тренер «озерников» .

Вогель также выразил надежду, что Джеймс сможет сыграть против «Рокетс» в среду.

Джеймс в нынешнем сезоне пропустил 5 матчей из-за проблем с левым коленом.

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