Селюк о «Динамо»: «Руководство выстрелило себе в ногу, пригласив Карпина. Дзюба его уничтожил, растоптал и унизил. Как выигрывать трофеи с Осипенко и Глебовым?»

Дмитрий Селюк: «Динамо» выстрелило себе в ногу, пригласив Карпина.

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Динамо» ошиблось с назначением Валерия Карпина.

В 15-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили «Акрону» со счетом 1:2.

«Проблема не в отдельной игре против «Акрона», а в целом у «Динамо» с Карпиным. Руководство выстрелило себе в ногу, пригласив Карпина. Почему? Потому что его убрать из команды – это убрать тренера сборной России за несоответствие. В этом есть определенная сложность. Но многие болельщики «Динамо» ждут, когда Карпин скажет, что он устал.

Изначально говорили о желании «Динамо» быть в тройке лидеров чемпионата вместе с Карпиным. Скоро уже будет 50 лет без трофеев… Но сколько можно ждать? Тем более с теми футболистами, которых Карпин привел. Как выигрывать с Осипенко и Глебовым?

Меня очень радует, что «Акрон» сегодня победил «Динамо». Команда Дзюбы обыгрывает такую команду на родном стадионе. Валера, позор! Этой победой Дзюба уничтожил, растоптал и унизил Карпина. Артем унизил его до такой степени, что Карпин может только из-за него уходить из «Динамо». Раньше футболисты пели песню про Валеру. Сейчас уже не до песен», – сказал Селюк.

Отметим, что Дзюба в этом матче не играл.